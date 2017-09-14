Повторно пойманного на допинге чемпиона UFC лишили титула

Американский боец смешанного стиля Джон Джонс лишен титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщается на сайте организации.

Атлетическая комиссия штата Калифорния изменила официальный результат боя между Джонсом и его соотечественником Даниэлем Кормье, который прошел 30 июля в Анахайме. Поединок признан несостоявшимся, чемпионский пояс вернули 38-летнему Кормье.

В чемпионском бою Джонс нокаутировал Кормье в третьем раунде и вернул титул, которым владел в период с 2011 по 2015 год. За несколько дней до поединка он сдал допинг-тест, оказавшийся положительным.

30-летний Джонс попался на допинге второй раз в карьере. В июле 2016-го он был уличен в применении запрещенных препаратов перед боем с Кормье, из-за чего поединок был отменен. В ноябре прошлого года Антидопинговое агентство США приняло решение дисквалифицировать спортсмена на один год.