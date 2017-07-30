Джонс победил Кормье и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Американский боец смешанного стиля Джон Джонс победил соотечественника Даниэля Кормье и стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Бой в рамках турнира UFC 214 прошел в ночь на воскресенье, 30 июля, в Анахайме (штат Калифорния, США) и завершился техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Джонс вернул себе титул, которым владел с 2011 по 2015 год.

В 2015-м бойцы встретились в первый раз, тогда Джонс победил единогласным решением судей.

30-летний Джонс одержал 23-ю победу (10 — нокаутом) при одном поражении. В активе 38-летнего Кормье 19 побед (6 — нокаутом) и два поражения.