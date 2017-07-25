«Я хочу быть как Конор Макгрегор»

Детские смешанные единоборства — тема, которая будоражит общественность не первый день. На этот раз информационное поле взорвал Китай, где местная полиция расследует деятельность подпольного бойцовского клуба Enbo MMA Club на юго-востоке страны. Подробнее о происходящем в Поднебесной — в материале «Ленты.ру».

«Конор Макгрегор — мой образец для подражания. Моя мечта — драться в UFC и стать чемпионом», — сказал 14-летний участник бойцовского клуба в китайском городе Ченду (провинция Сычуань). Таких, как он, там сотни, что привлекло внимание местных полицейских. Они завели дело, изучая деятельность руководства клуба по смешанным единоборствам, собравшего под свои знамена детей из бедных семей и сирот. Большинство из них не просто ходят на тренировки, а живут в помещениях Enbo MMA Club круглый год.

Расследование началось после попадания видеозаписи с тренировками и боями в интернет. Мальчики лет 14 с окровавленными лицами избивали друг друга в клетке, словно это коммерческий бой без правил. Кадры шокировали местную общественность.

Оказалось, что подростки Сяо Лонг и Сяо Ву были лишь двумя из нескольких сотен детей, которых привлек клуб по смешанным единоборствам за последние 16 лет. Все они выходцы из бедных районов. Как отмечают местные правоохранительные органы, большинство приехали в Enbo MMA Club из бедной префектуры Ляншань.

Видео: Pear Video / YouTube

Об инициировании расследования сообщил СМИ один из руководителей клуба Чжу Гуанхуэй, отметивший, что его заведение сотрудничало с местными властями и они не препятствовали их деятельности. Впрочем, не все разделяют их точку зрения. Тонг Сяоцзюнь из китайского молодежного университета политических исследований заявил, что клуб может считаться легальным, только если соответствует определенным критериям и имеет разрешение властей на прием детей в свои ряды. Подробнее о критериях, правда, Сяоцзюнь не рассказал.

Основатель Enbo MMA Club Энбо из Тибета — бывший офицер полиции. Он организовал команду по смешанным боевым искусствам в 2001 году и начал зазывать в нее детей, чтобы предотвратить таким образом детскую преступность.

«Некоторые из детей были сиротами, другие были слишком бедны, чтобы получать образование. Все ребята были приняты на законных основаниях с разрешения властей», — рассказал о социальной миссии клуба Энбо. Многие выпускники Enbo MMA Club стали телохранителями, а кто-то добился успеха на национальных соревнованиях по боевым искусствам. «Мы никуда не отправляем и не трудоустраиваем детей после клуба. Они становятся сильными и тренированными, а дальше сами выбирают свой путь», — добавил он.

Один из тренеров отмечает, что не все ученики справляются с требованиями клуба. «Некоторым слишком тяжело. Они хотят вернуться домой, но я у них всегда спрашиваю: "Чем вы займетесь по возвращении в родной город? Будете пасти рогатый скот и выращивать свиней? Будете попрошайничать или совершать преступления?" После этого разговора, как правило, ребята никуда не уезжают», — рассказал Донг Чжоу.

14-летний Сяо Ву вторит словам наставника. «Условия в клубе лучше, чем дома, и я не хочу туда возвращаться. Деньги мне не нужны. Здесь есть все, что нужно для жизни: еда, одежда, койка. Еда и вовсе хорошая, значительно лучше, чем дома. Тут кормят мясом и яйцами, а дома я ел только картошку. Если бы я вернулся, то занимался бы тяжелым физическим трудом», — сказал он.

Родители подростка умерли несколько лет назад, а в клуб смешанных единоборств его отправила бабушка.

Кадр: Pear Video / YouTube

Несмотря на социальную миссию проекта, критиков в Китае у него хватает. Люди не уверены в законности этого спортивного интерната и ждут вердикта правоохранительных органов. Многие говорят, что детские драки — это зло, и лучше бы подростки, некоторым из которых нет и 16 лет, оставались дома и занимались чем-то другим. Подлила масла в огонь информация, опубликованная в местных СМИ о том, что детей в клубе Энбо эксплуатируют и заставляют бесплатно работать. Эти данные опровергли работники интерната, заявившие, что платят мальчикам деньги. Сколько получают дети и какого рода работу выполняют, не сообщается.

Тема детского ММА попадает в информационное поле отнюдь не в первый раз. Горячие дискуссии не так давно разгорелись в России после турнира Grand-Prix Akhmat 2016. В октябре в Грозном прошли восемь поединков по правилам смешанных единоборств, а также три боя с участием сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова (10, 9 и 8 лет), заявленные как показательные. Дети руководителя республики одержали победы. Младший из них, Ахмат, и вовсе отправил соперника в нокаут уже на 14-й секунде боя.

Широкую огласку в СМИ произошедшее получило после критики самого авторитетного бойца ММА в России и одного из известнейших представителей этого вида спорта в мире — Федора Емельяненко. Он назвал прошедшие в Грозном детские бои незаконными, за что был жестко раскритикован чеченской спортивной (и не только) общественностью.

Конфликт удалось погасить после заявления министерства спорта России, которое поддержало Емельяненко, официально признав детские бои в Грозном нарушением правил ММА.