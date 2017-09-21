Соперник Шлеменко попросил проверить российского бойца на допинг

Голландский боец смешанного стиля Гегард Мусаси попросил проверить на допинг россиянина Александра Шлеменко, с которым он встретится в титульном бою в рамках турнира Bellator 185. Об этом сообщает mmajunkie.com.

«Давайте будем честными: его ловили на превышении уровня тестостерона в 50 раз выше нормы, так что он определенно уже мухлевал раньше. Я "чистый" спортсмен и хочу, чтобы мои соперники были такими же. Я не хочу, чтобы мой соперник был физически и психологически сильнее нормы в два раза», — заявил Мусаси.

Поединок пройдет 20 октября в американском Анкасвилле.

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В марте 2015 года стало известно, что в допинг-пробе Шлеменко, взятой перед боем с Мелвином Манхуфом, значительно превышен допустимый уровень тестостерона. Поединок, завершившийся победой Шлеменко, признали несостоявшимся. Россиянина дисквалифицировали на три года и оштрафовали, но он успешно оспорил решение.

32-летний Мусаси имеет опыт выступлений в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Голландец провел 48 боев в профессиональной карьере, одержав 42 победы (23 нокаутом) и потерпев шесть поражений. В активе 33-летнего Шлеменко 56 побед (31 нокаутом) при девяти поражениях.