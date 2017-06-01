Соперник российского бойца Шлеменко набрал 9 килограммов за 6 часов

Следующий соперник российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Шлеменко американец Брэндон Хэлси набрал девять килограммов за шесть часов после взвешивания. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает «Матч ТВ».

Оба спортсмена уложились в необходимый вес — 84,4 килограмма. Через шесть часов Шлеменко весил 89,6 килограмма, Хэлси — 93,3 килограмма. Отмечается, что вес американца между боями составляет 106 килограммов.

По информации «Матч ТВ», российские ММА-организации не проверяют участников на допинг. «Опасения есть. И это опасение очень большое. Но мне приходилось встречаться с ребятами, которые не совсем честно ведут игру. И я хочу сказать, что стероиды не выигрывают бои за людей», — сказал Шлеменко в ответ на вопрос, не опасается ли он того, что Хэлси может употреблять запрещенные препараты.

Бой Шлеменко и Хэлси станет главным событием вечера единоборств M1 Challenge 79, который пройдет в Санкт-Петербурге 1 июня. Они уже встречались между собой в 2014 году, поединок проходил под эгидой Bellator. Тогда Хэлси «удушил» россиянина за 35 секунд.

В активе 33-летнего Шлеменко 55 побед (30 нокаутом) и 9 поражений в профессиональной карьере. 30-летний Хэлси выиграл 9 боев (2 нокаутом) при 2 поражениях.