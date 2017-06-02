Шлеменко раскрыл секрет победы нокаутом над американцем Хэлси

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал, что ему помогло нокаутировать американца Брэндона Хэлси на турнире M-1 Challenge 79. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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«Сейчас подготовка была одной из самых дешевых: я готовился дома. И я одержал самую быструю победу. Я понял: нет смысла в куче спарринг-партнеров, если ни один из них не будет тебе помогать. Лучше пусть будет один, который будет реально работать на тебя. Больше всех в подготовке мне помог мой спарринг-партнер Андрей Корешков», — заявил Шлеменко.

Он также отметил, что в уличном бою обязательно бы нанес сопернику контрольный удар по голове ногой, «пнув, как по футбольному мячу».

Видео: mma Vine / YouTube

Поединок между Шлеменко и Хэлси состоялся в ночь на пятницу, 2 июня, в Санкт-Петербурге. Россиянин на первых секундах отправил соперника в нокдаун ударом по корпусу, после чего начал добивать американца. После 25 секунд боя Хэлси сигнализировал о сдаче.