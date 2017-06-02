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Шлеменко за 25 секунд нокаутировал в реванше американца Хэлси

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко нокаутировал американца Брэндона Хэлси на турнире M-1 Challenge 79. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в ночь на пятницу, 2 мая, в Санкт-Петербурге. Россиянин на первых секундах отправил соперника в нокдаун ударом по корпусу, после чего принялся добивать американца. После 25 секунд боя Хэлси сигнализировал о сдаче.

Это была вторая встреча Шлеменко и Хэлси. Впервые они дрались в 2014 году, тогда американец победил удушающим приемом на 35-й секунде боя.

В активе 33-летнего Шлеменко 56 побед (31 нокаутом) и девять поражений в профессиональной карьере. 30-летний Хэлси выиграл девять боев (два нокаутом) при трех поражениях.

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