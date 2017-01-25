Российский боец Шлеменко узнал имя нового соперника

Следующим соперником российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Шлеменко станет американец Пол Брэдли, поединок состоится 3 марта в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду россиянина.

Изначально предполагалось, что 32-летний Шлеменко встретится с россиянином Рамазаном Эмеевым, но тот отказался от боя из-за травмы. Поединок Шлеменко с Брэдли пройдет в спорткомплексе «Олимпийский».

22 октября 2016 года россиянин одержал победу техническим нокаутом над американцем Кендаллом Гроувом в первом поединке после дисквалификации. В июне 2015 года Шлеменко был дисквалифицирован на три года за применение запрещенных препаратов. Решением Атлетической комиссии штата Калифорния ему было запрещено проводить поединки на территории США.

Шлеменко — бывший чемпион организации Bellator в среднем весе. На его счету 54 победы и девять поражений в профессиональной карьере. Брэдли, выступавший в Bellator, Strikeforce и Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), одержал 23 победы при семи поражениях.