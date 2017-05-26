Непобежденный россиянин подписал контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля Азамат Мурзаканов, выступающий в полутяжелой весовой категории, подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает «Советский спорт».

Мурзаканов дебютирует в промоушене 26 июня в рамках шоу UFC Fight Night 112, которое пройдет в Оклахома-Сити. Его соперником станет датчанин Йоахим Кристенсен.

В активе россиянина семь побед (пять нокаутом) в семи поединках в профессиональной карьере. Кристенсен выиграл 14 боев при пяти поражениях.

В данный момент в UFC выступают 24 россиянина. Действующим чемпионом организации в полутяжелом весе является американец Даниэль Кормье. 9 апреля он провел успешную защиту титула в поединке с соотечественником Энтони Джонсоном.

UFC — один из крупнейших бойцовских промоушенов мира. Под его эгидой выступают более 500 спортсменов. Поединки транслируются в 130 странах на 20 разных языках.