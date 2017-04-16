Россиянин Волков победил американца Нельсона в UFC

Российский боец, бывший чемпион Bellator Александр Волков одержал победу над американцем Роем Нельсоном в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в Канзас-Сити (штат Миссури, США) в ночь на воскресенье и завершился победой Волкова единогласным решением судей.

Для 28-летнего россиянина этот бой стал вторым в UFC. В предыдущем поединке он победил американца Тимоти Джонсона по очкам. Всего в активе Волкова 29 побед и 6 поражений в поединках по правилам смешанных единоборств. На счету Нельсона 22 победы и 14 поражений.

9 апреля американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье одержал победу над соотечественником Энтони Джонсоном и сохранил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.