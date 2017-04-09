Кормье задушил Джонсона и отстоял титул чемпиона UFC

Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье одержал победу над соотечественником Энтони Джонсоном и сохранил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок состоялся в рамках шоу UFC 210, прошедшего в Баффало в ночь на 9 апреля. Кормье пропустил серию ударов на старте боя, но затем взял соперника под контроль, прижав его к сетке. В середине второго раунда он перевел Джонсона в партер и провел удушающий прием со спины.

Эта победа стала для 38-летнего спортсмена 20-й в профессиональной карьере при единственном поражении. Его соперник проиграл шесть раз при 22 победах. После окончания поединка 33-летний Джонсон объявил о завершении спортивной карьеры.

В рамках того же вечера единоборств в UFC дебютировал россиянин Магомед Бибулатов. 28-летний спортсмен из Грозного одержал победу единогласным решением судей над филиппинцем Дженелом Лаусой.