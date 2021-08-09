Познер заявил о заслуженном наказании для России на Олимпиаде

Телеведущий и журналист Владимир Познер, комментируя результаты россиян на Олимпиаде, заявил, что Россия заслужила наказание за допинговый скандал. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

Он считал, что российская сборная по медальному зачету будет либо на четвертом, либо на пятом месте.

Мне кажется, что если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвертыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами Владимир Познер О результатах сборной России

Комментируя скандал на финале соревнований по художественной гимнастике, журналист выразил мнение, что в этом виде спорта нет очевидного результата, как в беге или прыжках в длину.

«Человек судит, но это десятые и сотые доли балла. Могут быть личная симпатия, антипатия, которые также влияют на человека. Люди есть люди. Я считаю», — сказал Познер, отметив, что считает результаты соревнований несправедливыми по отношению к российской гимнастке.

Допинг и политика

На вопрос журналиста о том, могла ли повлиять политика на второе место россиянки, Познер допустил, что это «вполне возможно».

Журналист заявил, что многие люди, имеющие отношение к спорту в России, признаются, что допинг широко применялся. «Когда это было обнаружено— мы это отрицали, мы врали, обманывали. Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх?», — сказал Познер.

И наверняка есть такие люди, которые будут утверждать, что это плохое отношение к России, но мы же этого никогда не узнаем. Мне кажется, эти разговоры бессмысленны. Да, так случилась. Что же делать? Не первый раз и не последний. Владимир Познер Об отношении к России на Олимпиаде

По его мнению, Россия заслужила такое отношение к себе. «На мой взгляд недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним», — заключил он.

Художественная гимнастика и Дина Аверина

7 августа россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Золото досталось израильтянке Линой Ашрам. Российская гимнастка уступила лишь 0,150 балла (107,650 балла Авериной против 107,800 балла Ашрам). При этом, израильтянка допустила грубую ошибку, уронив снаряд, однако судьи это нарушение практически проигнорировали.

Тренеры российской сборной в ходе соревнований подали четыре протеста на судейские решения, но только один из них был удовлетворен. Позднее Олимпийский комитет России (ОКР) обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде.

25 лет Россия забирала золото по художественной гимнастике на Олимпиадах

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике. Последний раз россиянки оставались без первого места на Олимпиаде-1996 в Атланте.