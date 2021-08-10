Познер ответил на критику из-за слов о заслуженном наказании России на Олимпиаде

Телеведущий и журналист Владимир Познер ответил на критику спортивного комментатора Дмитрия Губерниева за слова о заслуженном наказании России за допинговый скандал. Его слова приводит News.ru.

Журналист согласился с Губерниевым, назвавшим его «трехголовым драконом». Познер признался, что порой не знает, за какую команду ему болеть, потому что он является гражданином трех стран: России, Франции и США. «В данном случае, я считаю, что он меня похвалил: быть трехголовым монстром, драконом не всякому дано. И в какой-то степени он прав», — сказал Познер.

По мнению телеведущего, Губерниев — яркий комментатор, который «всегда привносит интересные элементы в трансляцию своими высказываниями. «Мне очень нравится, как он работает», — подчеркнул Познер.

Ранее спортивный комментатор в беседе с URA.RU отреагировал на слова журналиста о заслуженном наказании России на Олимпийских играх в Токио. Губерниев назвал Познера трехголовым драконом из-за его тройного гражданства. «Я к нему отношусь с огромным уважением, но он распыляется. Он не знает, за какую команду ему болеть», — отметил он.

Подводя итоги выступления российских спортсменов на Олимпиаде, Познер заявил, что Россия понесла заслуженное наказание за нарушение антидопинговых правил. Журналист считал, что российская сборная займет в медальном зачете четвертое или пятое место.