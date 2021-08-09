Валуев отреагировал на слова Познера о заслуженном наказании России за допинг

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова телеведущего Владимира Познера, который посчитал наказание России за допинг заслуженным. Парламентария цитирует радиостанция «Говорит Москва».

Валуев назвал комментарий Познера некорректным. Депутат пояснил, что отсутствие государственной поддержки допинга в России признано юридически. Валуев также обратил внимание на то, что именно российские спортсмены столкнулись с подобными санкциями за нарушение антидопинговых правил.

Подводя итоги выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, Познер заявил, что Россия понесла заслуженное наказание за нарушение антидопинговых правил. «На мой взгляд недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним», — заключил он.

Российские атлеты завоевали 71 медаль на Играх в Токио. Это лучший результат сборной с 2004 года.