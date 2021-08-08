Познер высказался о выступлении россиян на Олимпиаде

Телеведущий Владимир Познер высказался о выступлении российской команды на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он предполагал, что россияне по медальному зачету будут либо на четвертом, либо на пятом месте. При этом если бы не скандал на финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде, российская сборная была бы на четвертой позиции. «Мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами», — сказал телеведущий.

По мнению Познера, в гимнастике нет очевидного результата, как в беге или прыжках в длину. «Могут быть личная симпатия, антипатия, которые также влияют на человека. Люди есть люди. Я считаю, что это было несправедливо по отношению к Авериным», — заявил он.

Телеведущий предположил, что это могла быть политика. «И наверняка есть такие люди, которые будут утверждать, что это плохое отношение к России, но мы же этого никогда не узнаем», — подчеркнул он, отметив, что скандал, связанный с допингом в России, был всеобщим.

Кроме того, Познер рассказал, что многие люди, которые имеют отношение к спорту в России, признаются, что допинг широко применялся. «Когда это было обнаружено — мы это отрицали, мы врали, обманывали. Ну и что вы хотите», — задался он вопросом.

По мнению ведущего, россияне заслужили такое отношение. Также он отметил, что люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним, не были достаточно наказаны. «Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна», — заключил он.

Сборная России на летних Олимпийских играх в Токио заняла самое низкое место в медальном зачете с 1912 года. Российские спортсмены с 71 наградой (20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми) финишировали на пятом месте. До этого в истории России команда никогда не опускалась ниже четвертой строчки.