Познер назвал причину разобщенности россиян

Журналист и ведущий Первого канала Владимир Познер заявил, что сегодня Россия «разделена на две крайности». Его размышления о возможной причине разобщенности граждан доступны на сайте «Познер Online».

Телеведущий согласился с утверждением о том, что у россиян есть только две крайние позиции: либо поддерживать власть, либо оппозицию. «Есть какой-то провал. Отсутствие другого выбора. И я думаю, что это не скоро изменится», — констатировал он.

По мнению Познера, такая ситуация сложилась из-за того, что люди разучились не только слушать, но и слышать друг друга. «Мы к другому мнению не прислушиваемся. Это довольно разрушительная ситуация, и она приводит к тому, что страна вот так разобщена, как сегодня», — подчеркнул он.

Журналист отметил, что всегда пытается держаться независимого мнения и приходить к выводам самостоятельно, а не безоговорочно принимать ту или иную позицию. Он добавил, что каждый человек должен сам для себя определить, как это сделать.

Ранее Познер ответил на вопрос зрителя о достижениях Путина. Ведущий рассказал, что главный политический успех президента заключается в том, что он смог собрать Россию воедино.