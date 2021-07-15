Познер назвал причину негативного отношения к России на Западе

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал причину негативного отношения к России в некоторых странах Запада. В разговоре с NEWS.ru Познер заявил, что оно связано с политикой.

«Что касается отношения к нам как к стране, это вопрос другой. Это связано с политикой, которая проводится в данное время. Отношение, к сожалению, к нам в основном отрицательное. Но это, я повторяю, как к стране, как к режиму», — отметил журналист.

Познер обратил внимание на то, что к русской культуре на Западе относятся иначе. По словам журналиста, многие жители Европы и США высокого мнения о произведениях искусства, созданных мастерами из России.

«Но поскольку мы все-таки европейская страна, вне всякого сомнения, и наше искусство европейское, а никакое не азиатское, то неудивительно, что в Европе его высоко ценят. В Америке тоже, конечно», — добавил Познер и уточнил, что Америка «состоит из бывших европейцев».

Ранее Познер рассказал, как Россия и США могут наладить отношения. По его мнению, существует только один способ побороть разлад между странами.