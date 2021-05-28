Познер заявил о взаимном расизме между россиянами и китайцами

Ведущий Первого канала Владимир Познер, отвечая на вопрос зрителя о том, опасен ли Китай, пока экономика страны вторая в мировом рейтинге, заявил о взаимном расизме между россиянами и китайцами. Мысли журналиста опубликованы на сайте «Познер Online».

«Когда они №2, особых угроз нет, но когда они №1, они начинают диктовать многие вещи, в том числе то, что главной валютой становится юань, а не доллар. И вы не представляете, что это означает для экономики западных стран», — отметил Познер.

Телеведущий привел в пример Гонконг, перешедший Китаю. По словам Познера, специальный район, бывший в XX веке под управлением Великобритании, постепенно становится все больше похож на Северную Корею, так как там появляются новые законы и порядки. «По-другому решаются вопросы», — подчеркнул журналист.

«И понимаете, если мы, как вам сказать... У нас ведь есть определенный расизм, и мы смотрим на людей другого цвета кожи чуть-чуть сверху вниз. Но ведь они смотрят точно так же на нас, и даже в большей степени — как на варваров. И это все скажется», — заключил ведущий.

Ранее Познер прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, который назвал Россию ненормальной страной. Журналист назвал это высказывание грубым и отметил, что подобное часто звучит в Польше, Литве и Латвии.