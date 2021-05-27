Познер ответил на заявление польского президента Дуды о ненормальности России

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, который назвал Россию ненормальной страной. Познер ответил на заявление лидера государства в разговоре со «Взглядом».

Журналист назвал это высказывание грубым и отметил, что подобное часто звучит в Польше, Литве и Латвии. Это говорит об «уровне руководства этих стран», уверен он. «Не секрет, что нынешняя польская власть антирусская и антироссийская. Надеюсь, что у нашего руководства хватит выдержки, чтобы просто это проигнорировать», — подчеркнул Познер.

По мнению журналиста, России вообще не следует обращать внимание на слова Дуды. «Реагировать каждый раз на подобного рода высказывания, на мой взгляд, ниже собственного достоинства. Не нужно давать авторам таких слов чувство удовлетворения: "Ага, вот они отреагировали — значит, мы их задели". Пусть говорят», — заключил журналист.

26 мая сообщалось, что Анджей Дуда во время выступления в Грузии прокомментировал «агрессивные действия» России. По его мнению, Россия является ненормальной страной и агрессором. Дуда пообещал начать обсуждение отношений с Москвой на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и в рамках ОБСЕ.