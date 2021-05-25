Познер призвал Россию сплотиться с США против Китая

Телеведущий Владимир Познер заявил, что в будущем Китай займет место ведущей мировой державы. Журналист в связи с такой перспективой призвал Россию сплотиться с США, посчитав эту страну более близкой.

«Я являюсь одним из тех людей, кто опасается Китая. И Китай, безусловно, выдвигается на первое место в мире — экономически, а последствия этого даже трудно просчитать», — заметил он.

Познер отдал должное феноменальным успехам, которых добился Китай, но уточнил, что у жителей КНР другое мировоззрение, отличающееся от европейского и от христианского взгляда на мир. По словам ведущего, это «совсем другая культура, это другое восприятие того, как человек должен жить».

Журналист уверен, что к 2040 году какой-либо стране в одиночку «противостоять Китаю будет невозможно». Познер посчитал, что сделать это смогут только «две страны или три организации».

Одной из них ведущий назвал Европейский союз. «Другое дело, что он какой-то не очень союз. Поэтому как бы вот так. Но Соединенные Штаты и Россия — да, могут. Могут при понимании этой опасности», — подчеркнул Познер.

Ранее Познер заявлял, что Китай стал иметь большее влияние в мировой политике, чем Россия. Он посчитал, что победа КНР состоит в том, до какой степени азиатская страна может менять обстановку в других государствах.