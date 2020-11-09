Познер констатировал победу Китая над Россией в мировом влиянии

Телеведущий Владимир Познер заявил, что Китай стал иметь большее влияние в мировой политике, чем Россия. Победу КНР в том, до какой степени страна может менять обстановку в других государствах, он констатировал в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

«Россия все-таки не великая держава на сегодняшний день, их, наверное, сегодня осталось две: Соединенные Штаты и Китай», — отметил журналист. По его мнению, в настоящее время «вес России значительно меньше, чем вес Китая».

При этом Познер подчеркнул, что «есть только один полюс у этого мира, который называется Соединенные Штаты Америки». Ведущий уточнил, что все страны, в том числе большие, так или иначе работают в пределах этого полюса. Он подчеркнул, что Китай находится ближе всего к тому, чтобы изменить эту систему, сделав ее многополярной.

Однако журналист признал, что совсем игнорировать Россию нельзя. «Слишком уж она большая, в военном отношении она слишком мощная. Она еще фигурирует как политический инструмент», — заключил Познер.

Ранее Владимир Познер рассказал, стоит ли России приостановить отношения с Западом. По словам журналиста, «причина все более глубокого конфликта между Россией и Западом» кроется в отказе Москвы следовать указаниям Вашингтона. Он также заметил, что несправедливо представлять дело так, что Россия во всем права, а Запад — нет.