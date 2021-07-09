Познер описал различие русских и американцев двумя словами

Журналист и телеведущий Владимир Познер порассуждал о различиях между русскими и американцами. Он описал разницу между народами двумя словами, которые услышал от своего сына. Его размышления доступны в посте на официальной странице «Яндекс.Дзен».

Познер отметил, что при попытке описать совокупность поведенческих и психологических черт, которые отличают русского от американца, «получится поверхностная и невнятная чепуха». «Между тем разница есть, несомненная и очевидная. Пытаясь определить ее суть одним точным словом в разговоре с сыном, я услышал от него определение, которое мне кажется исключительно удачным: другая, сказал он, заточка. Ну просто здорово как точно!» — заявил журналист.

По словам ведущего Первого канала, все люди появляются на свет с определенным набором генов, который играет важнейшую роль в будущей жизни человека. При этом и русские, и американцы рождаются «абсолютно необработанными».

«С момента появления на свет начинается эта самая обработка, заточка. В ней принимает участие множество сил: родители, знакомые, воспитатели, учителя, образ жизни, общепринятые условности — словом, все, что нас окружает. Вот это самое окружение и затачивает нас так, чтобы мы подходили ему, как прилаженная деталь сверхсложного механизма», — объяснил свое видение Познер.

Журналист добавил, что именно эта целевая, адресная заточка создает «то самое специфическое», что определяет национальные черты. По мнению Познера, заточка завершается в подростковом возрасте, в 15-16 лет, после чего человека уже нельзя «перезаточить».

«Мы можем приспособиться к новым обстоятельствам, можем — если природа наделила нас таким талантом — в совершенстве изучить чужой язык и говорить на нем без акцента, можем, словно хамелеоны, слиться с окружением, но… заточка остается, и мы до самой своей смерти в инородной среде остаемся чужими, как бы иные ни кричали, что они — “настоящие” американцы, немцы, англичане, французы, австралийцы…» — заключил телеведущий.

Ранее Познер рассказал, как Россия и США могут наладить отношения. Также он объяснил, в чем заключается историческая причина разлада между странами.