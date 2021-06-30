Познер поддержал запрет на массовые мероприятия для россиян

Телеведущий, журналист Владимир Познер поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой о запрете на проведение массовых мероприятий для россиян в период третьей волны коронавируса. В беседе с НСН он посчитал оправданными жесткие меры для граждан России.

«Допускаются массовые мероприятия, а люди не носят маски, игнорируют элементарные правила санитарных норм. Это приводит к тому, что начинаются эти шаги», — отметил журналист.

По мнению Познера, в дальнейшем из-за роста заболеваемости в стране возможен не только запрет на массовые мероприятия, но и локдаун. «И мы окажемся в том же положении, как год назад, и уже по собственной вине», — считает ведущий. Он добавил, что давно поддерживает более жесткие меры, которые в России «почему-то не применяются».

Познер также посчитал, что запрет на проведение массовых мероприятий должен касаться и политических акций, в том числе и для политических партий накануне выборов в Госдуму. «Масса людей собралась по политическому поводу или по развлекательному — коронавирус здесь не разбирается», — уверен он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра страны Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых, в том числе политических, мероприятий во всех регионах. Она посетовала на то, что массовые мероприятия продолжают проводить в тех субъектах России, где эпидемиологическая обстановка этого не позволяет.