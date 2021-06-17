Познер оценил положение Путина после встречи с Байденом

Телеведущий Владимир Познер заявил, что положительно оценивает итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. О своем отношении к прошедшему в Женеве саммиту двух стран он рассказал в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

По мнению Познера, по итогам мероприятия нельзя считать, что «кто-то кого-то переиграл». «После этой встречи повысилось положение Путина в глазах мира. Встречаться один на один с президентом США — неважно с каким — это признание твоего положения. До этого момента Путин такого признания не имел. В этом смысле он выиграл», — уверен журналист. При этом он призвал не рассматривать встречу как состязание между главами государств.

В расширенном комментарии, опубликованном на «Познер Online», ведущий также заметил, что для улучшения отношений Москвы и Вашингтона «надо исходить не из желания кого-то переиграть, а из действительного желания преодолеть то, что нас разделяет».

Также журналист указал, что Байден назвал Россию «великой державой», что наравне с США. «Кроме того, он кивнул головой, когда его спросили, доверяет ли он Путину. Вот этого я даже не ожидал», — добавил Познер.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Совместное мероприятие лидеров стран стало первым с момента вступления Байдена в должность. Для Путина поездка в Женеву стала первым зарубежным визитом с января 2020 года.