Познер сравнил россиян с американцами и обнаружил отсутствие дисциплины

Журналист и телеведущий Владимир Познер сравнил россиян с американцами и обнаружил у первых отсутствие дисциплины. Об этом он порассуждал в интервью РИА Новости.

Говоря о том, насколько опасны или безопасны сейчас поездки по миру, Познер отметил, что недавно вернулся из США. «Там гораздо более дисциплинированно, я бы сказал, люди соблюдают меры предосторожности. Например, в Нью-Йорке на улице все в масках. В общественное место без нее вас просто не пустят. Даже в многоквартирный дом, где есть консьерж, входа вам не будет», — рассказал журналист.

При этом, по его мнению, в России нет такой дисциплины, как в Америке. «Я убежден, что это неправильно и небезопасно. Как раз в этом сказывается наша склонность к анархии. Если говорят, что надо, я точно не буду. Еще теорию какую-нибудь найдут, что в маске дышать вредно», — заключил Познер.

Ранее Познер перечислил преимущества, которыми, по его мнению, женщины обладают перед мужчинами. Он подчеркнул, что считает российских женщин необыкновенно красивыми и сильными, а Россию назвал женской страной.