Познер ответил на вопрос о причинах эмиграции молодежи из России

Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о причинах оттока населения из России. Его точка зрения опубликована на сайте «Познер Online».

«У нас действительно довольно много молодежи уезжает, и если бы только учиться, то это было бы отлично, если бы она возвращалась; если нет, то это означает некоторые проблемы», — сказал Познер.

По его мнению, необходимо серьезно изучить вопрос, чтобы понять, действительно ли многие уезжают из России, и в случае положительного ответа — понять причины этого явления. Затем необходимо заняться «изменением этой причины», подчеркнул журналист.

«Лично я не видел таких опросов и я не могу ответить на этот вопрос, почему люди уезжают, я могу только предположить. Возможно, что молодые люди не видят для себя завтрашнего дня в России, но я не могу это утверждать», — отметил телеведущий. Он заключил, что для решения этой проблемы нужно в первую очередь признать ее существование, а затем заняться ее решением.

Ранее Познер назвал причину негативного отношения к России в некоторых странах Запада. По мнению журналиста, оно связано «с политикой, которая проводится в данное время».