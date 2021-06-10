Познер рассказал о сложностях записи программы для Первого канала

Журналист и телеведущий Владимир Познер признался, что работа над серией передач про Японию для Первого канала далась ему с трудом. О сложностях записи программы он рассказал в интервью, расшифровка которого доступна на сайте «Познер Online».

Познер отметил, что делать передачу «Япония. Обратная сторона кимоно» было для него невероятно трудной задачей.

«Был момент, когда я хотел сказать: "Мы не будем это здесь делать, давайте уедем!" Потому что ничего не получалось», — вспомнил ведущий. По его словам, основная проблема заключалась в том, что съемочная группа не могла откровенно пообщаться с японцами и получить искренние ответы на вопросы.

«Ты берешь интервью, а человек в это время думает: что бы ответить, чтобы мне это подходило? Но меня это не устраивает совершенно — я хочу, чтобы он высказал свое мнение!» — объяснил Познер.

Ведущий добавил, что ему не удавалось качественно выполнить свою работу, пока он сам не «стал немного японцем»: научился правильно общаться с местными жителями и корректно кланяться им.

«Одному — в пояс, другому — на 45 градусов, третьему — на 15. Кивать головой — это оскорбление, и руки не подают — не положено…» — объяснил правила японского этикета журналист.

Ранее Познер заявил о взаимном расизме между россиянами и китайцами. Он отметил, что в России смотрят на людей другого цвета кожи «чуть-чуть сверху вниз», а азиаты видят россиян «варварами».