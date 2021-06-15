Интернет и СМИ
 
Последние новости
Кремль одобрил «любые меры» для активизации вакцинации
Бритни Спирс показала свое любимое «скрытое от глаз» тату на теле
Вынесен приговор по делу о краже миллиона долларов из МИД России
Россиянам рассказали о возможности попасть в европейскую пляжную страну
Российская пенсионерка самостоятельно нарисовала дорожную зебру
Кремль высказался о работе Черчесова после поражения России от Бельгии
В Подмосковье отменили школьные выпускные из-за коронавируса
 Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в РФ без санкций
Собянин заявил о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19
Стрельба по российским туристам в Абхазии попала на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Познер отреагировал на слухи о деменции

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Журналист и телеведущий Владимир Познер предостерег поклонников от того, чтобы доверять материалам, в которых от его лица рекламируются сомнительные лекарства и финансовые платформы. На своем сайте «Познер Online» он также отреагировал на слухи о его болезнях, которые распространяют авторы недостоверных материалов.

Познер рассказал, что совсем недавно ему прислали ссылку на материал, в котором от его лица восхваляли ненадежную финансовую платформу. При этом текст был сделан в виде интервью, которое телеведущий якобы дал журналисту Сергею Брилеву. Сам Познер назвал это «чистым и злостным враньем».

Ведущий Первого канала вспомнил и о другом «пространном материале», авторы которого утверждали, что у Познера была деменция. Они также сообщали читателям, что журналисту удалось вылечиться благодаря приему чудодейственного лекарства, которое и рекламировалось на сайте.

«Хочу со всей определенностью сказать вам, что, во-первых, я, к счастью, никогда деменцией не болел, и во-вторых, никакого интервью никакой компании не давал. Все это ложь», — заверил он поклонников.

Кроме того, журналист рассказал об еще одной поддельной статье, в которой говорится, что он вылечился от диабета «благодаря какому-то китайскому пластырю и таблетке». На это Познер ответил, что никогда не страдал от этого недуга. Ведущий подчеркнул, что даже если заболеет диабетом, то точно не будет лечиться с помощью пластырей.

«Это не просто ложь, а ложь подлая, рассчитанная на то, что люди, болеющие или испытывающие финансовые трудности, поверят и попадут на удочку мошенников. А это неминуемо приведет к ухудшению заболевания, если не к совсем тяжелым последствиям и к потере ваших денег», — сказал Познер.

Телеведущий также обратился к своим поклонникам и попросил их верить только той информации, которая сообщается на его официальном сайте.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
И снова о мошенниках в интернете
Познер рассказал о сложностях записи программы для Первого канала
Познер назвал недостатки советского образования
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01 8 апреля

«Я рад, когда надо мной смеются»

Он дружит со звездами и хранит тайны президентов. Как Дмитрий Гордон стал мемом в России?
16:3710 июня

В Пенсионном фонде объяснили причину суда с Галкиным

15:4210 июня

В эфире «России 1» нападение цикад на Байдена назвали провалом спецслужб США

15:1510 июня

Неизвестные избили писавшего о чеченском клубе «Ахмат» журналиста

Интернет и СМИ00:0115 апреля

«Эти бредовые идеи не могут помочь»

Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
14:5010 июня

Facebook оштрафовали в России на 17 миллионов рублей

14:4210 июня

Telegram оштрафовали на 10 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента

14:1710 июня

Познер рассказал о сложностях записи программы для Первого канала

Интернет и СМИ00:0214 мая

Россия лайкающая

Что на самом деле смотрят и ищут россияне в интернете
13:3010 июня

Для блогера Хованского решили требовать заключения под стражу

13:2710 июня

Уткин забрал чужую кепку с яхты Абрамовича и объяснился

13:0110 июня

Блогеру Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма

Россия
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
Собянин продлил нерабочие дни из-за коронавируса.
Москвичи будут отдыхать с 15 по 19 июня
«Целовались до боли в губах»
Как выглядели эротические игры в Российской империи
Все материалы
Мир
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
«Всюду смерть, безумие и хаос»
Истории людей, переживших самую смертоносную волну COVID-19 в Индии
Африканский халифат.
Как «Исламское государство» стало франшизой и почему окончательно победить террористов не удается?
Все материалы
Бывший СССР
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Кредиты, оружие, Шелковый путь.
Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
Российский вектор.
Почему бывший президент Армении Роберт Кочарян остается самым популярным политиком страны?
Все материалы
Экономика
Польша допустила перенос срока избавления от российского газа
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Пивного гиганта обвинили в издевательствах над рабочими
ЦБ объяснил нежелание отказываться от доллара
Сбер к Дню России переодел в нейросети россиян в национальные костюмы
«Каждый третий кофе — из "Макдоналдс"»
Генеральный директор сети в России рассказал о предпочтениях россиян в еде
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Врач сборной Дании раскрыл подробности о потерявшем сознание на матче игроке
Мартин Палермо
Партнерский материал
Позор, травля и угрозы.
Как «сумасшедший» игрок сборной Аргентины лишил команду шансов на победу
Черчесов прокомментировал разгромное поражение России в первом матче Евро
«Бельгийцы ходили пешком»
Три пропущенных гола и ни одного момента — как Россия крупно проиграла Бельгии на старте Евро
В сети восхитились аплодисментами игроков Финляндии в адрес футболистов Дании
Логан Пол и Флойд Мэйуэзер «Это просто бизнес»
Мэйуэзер вышел на ринг против звезды YouTube. Зачем легендарный чемпион превращает бокс в фарс?
Потерявший сознание Эриксен признан лучшим игроком матча
Все материалы
Культура
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Волочкова подала судебный иск против Большого театра
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Посттравматический ад.
Какие важные смыслы вложены в фильм «Молокобезумия»
Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле
Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года
Все материалы
Интернет и СМИ
Магистр «Что? Где? Когда?» назвал себя подонком
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Блогера Хованского арестовали на два месяца
Ирина Мягкова«Мы, женщины, друг друга не любим»
Как юмористки с ТНТ обещали говорить о проблемах женщин, но занялись их травлей
Украинский ведущий Гордон решил выпускать шоколадные яйца с долларами внутри
Главред «Медузы» опроверг закрытие проекта
«Я вас уничтожу»
 
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
«Вандализм» черного дятла в заповеднике попал на видео
Диетолог назвала способ есть вкусное и худеть
Россиянин ради денег сымитировал смерть своей матери
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Мужчина сбросил 85 килограммов за полтора года и рассказал о своем похудении
Все материалы
Land Rover готовит водородный Defender
Пять или шесть? Двойная дилемма покупателей Audi и BMW
Audi A6 или BMW 5 — что выбрать, если обе стоят более 6 миллионов?
Toyota подняла цены на большинство автомобилей в России
Кентавры: невероятные автомобили мотоциклетных брендов
Знакомимся с суперкаром Yamaha и провальным Kawasaki
Nissan решил судьбу Skyline
В России выбрали лучшие автомобили года
Подведены итоги всероссийского голосования «Автомобиль года в России – 2021»
В России продают Bentley Arnage с гигантским клиренсом и полным приводом
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы