Познер отреагировал на слухи о деменции

Журналист и телеведущий Владимир Познер предостерег поклонников от того, чтобы доверять материалам, в которых от его лица рекламируются сомнительные лекарства и финансовые платформы. На своем сайте «Познер Online» он также отреагировал на слухи о его болезнях, которые распространяют авторы недостоверных материалов.

Познер рассказал, что совсем недавно ему прислали ссылку на материал, в котором от его лица восхваляли ненадежную финансовую платформу. При этом текст был сделан в виде интервью, которое телеведущий якобы дал журналисту Сергею Брилеву. Сам Познер назвал это «чистым и злостным враньем».

Ведущий Первого канала вспомнил и о другом «пространном материале», авторы которого утверждали, что у Познера была деменция. Они также сообщали читателям, что журналисту удалось вылечиться благодаря приему чудодейственного лекарства, которое и рекламировалось на сайте.

«Хочу со всей определенностью сказать вам, что, во-первых, я, к счастью, никогда деменцией не болел, и во-вторых, никакого интервью никакой компании не давал. Все это ложь», — заверил он поклонников.

Кроме того, журналист рассказал об еще одной поддельной статье, в которой говорится, что он вылечился от диабета «благодаря какому-то китайскому пластырю и таблетке». На это Познер ответил, что никогда не страдал от этого недуга. Ведущий подчеркнул, что даже если заболеет диабетом, то точно не будет лечиться с помощью пластырей.

«Это не просто ложь, а ложь подлая, рассчитанная на то, что люди, болеющие или испытывающие финансовые трудности, поверят и попадут на удочку мошенников. А это неминуемо приведет к ухудшению заболевания, если не к совсем тяжелым последствиям и к потере ваших денег», — сказал Познер.

Телеведущий также обратился к своим поклонникам и попросил их верить только той информации, которая сообщается на его официальном сайте.