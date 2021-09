Лавров предупредил о «похищениях» российских спортсменов американцами

США могут попытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой для себя, под предлогом допинговых нарушений. Об этом предупредил глава МИД России и член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Лавров напомнил о практике США вывозить на свою территорию подозреваемых

Дипломат в разговоре с агентством упомянул то, как США вывозят на свою территорию подозреваемых, скрывающихся в других частях мира.

«Не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», — предположил министр на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

По принятому в США «акту Родченкова», названному по имени информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, Соединенные Штаты могут выносить уголовные приговоры по допинговым делам на любых мероприятиях, где участвуют американские спортсмены.

Министр указал на «монополию» Запада на борьбу с допингом

По словам Лаврова, западные страны «приватизировали» мировую антидопинговую систему. Он указал на то, что почти три четверти членов управляющего органа WADA — из стран НАТО и дружественных им Австралии и Японии. При этом население держав, фактически контролирующих борьбу с допингом, составляет абсолютное меньшинство на планете — это «неправильно», считает министр.

Он настаивает на том, что правила должны быть справедливыми и едиными для всех государств мира.

Должны быть понятные для всех и прозрачные методы определения нарушителей и понятные для всех способы их наказания, главное — одинаковые для всех Сергей Лавров Глава МИД России

Лавров также вспомнил шутку про то, что препараты мельдоний и мильдронат не отличаются ничем, кроме того, что мельдоний производится в России и поэтому запрещен.

Россия продолжит бороться с допингом и произволом против российских спортсменов

Лавров подчеркнул, что Россия готова продолжать борьбу с допингом — в том числе и в период до того, как истечет срок запрета на использование российского флага и гимна.

«Надо продолжать и юридическую работу, которой мы занимаемся, надо продолжать доказывать, что мы сами абсолютно не заинтересованы в каких-либо допинговых нарушениях нашими спортсменами и будем эту практику, как только мы заметим конкретные факты, продолжать искоренять», — приводит агентство его слова.

В декабре 2019 года исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. РУСАДА с этим решением не согласилось: дело передали в Спортивный арбитражный суд, который 17 декабря 2020 года опубликовал вердикт. Суд запретил России проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры, а российским спортсменам на крупнейших турнирах — выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено. Срок запрета составил два года, он истекает в декабре 2022 года.

По словам Лаврова, российские атлеты доказали, что против них не работают ограничения в символике

Олимпиада в Токио, считает министр, показала: против российских атлетов бессмысленны ограничения в символике.

«Я считаю, тот уровень мастерства, ту силу воли, которую мы сейчас видели у наших спортсменов в форме ROC, он сам по себе доказывает бессмысленность каких-либо искусственных ограничений наших спортсменов в чем бы то ни было. Мы готовы играть по правилам».

Спортсмены из РФ на прошедшей летней Олимпиаде выступали как «команда Олимпийского комитета России» (ОКР, английское сокращение — ROC). Первая симфония Чайковского использовалась на награждениях вместо гимна страны. В конце июля россияне приняли участие во флешмобе в поддержку сборной: они распространяли хештег #wewillROCyou, отсылающий к словам песни группы Queen — We Will Rock You. Сборная завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачете.