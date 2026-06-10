Россиян предупредили о массовых задержках рейсов в Сочи

Более 60 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи 10 июня

Российских пассажиров предупредили о массовых задержках рейсов в аэропорту Сочи после вводившихся в ночь на 10 июня ограничений. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что всего из расписания выбились более 60 лайнеров. На вылет опаздывают 28 самолетов, еще 40 — на прилет. Речь идет о рейсах в Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Казань, Самару и Екатеринбург. При этом авиагавань уже работает в штатном режиме.

Аэропорт Геленджика тоже приостановил работу утром 10 июня для обеспечения безопасности воздушных судов. Он не выпускает и не принимает самолеты с 08:28 по московскому времени.