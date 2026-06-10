Росавиация: Аэропорт Геленджика приостановил работу 10 июня

Аэропорт Геленджика приостановил работу утром 10 июня для обеспечения безопасности воздушных судов. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Так, авиагавань курортного города не выпускает и не принимает самолеты с 08:28 по московскому времени. Аналогичные ограничения вводились в ночь на 10 июня в аэропортах Сочи и Саратова, однако сейчас они работают штатно.

Ранее летевший в Санкт-Петербург самолет совершил посадку в аэропорту Хельсинки рано утром и спустя некоторое время продолжил свой рейс, покинув Финляндию.