Российские автомобилисты провели акцию We Will Rock You в поддержку олимпийцев

Российские автомобилисты устроили акцию в поддержку национальной сборной на Олимпиаде. Они собирались в группы и гудели на мотив песни Queen — We Will Rock You. Соответствующие видео стали расходиться по соцсетям с хештегом #wewillROCyou. Об этом в своем Instagram сообщило издание Peopletalk.

Самая большая стихийная акция прошла во Владивостоке. Водители постарались направить автомобили в сторону Японии, где в настоящее время проходит Олимпиада.

Флешмоб поддержали и многие российские знаменитости: от официальных лиц до эстрадных исполнителей. Посты в поддержку российских спортсменов опубликовали официальный представитель МИД Мария Захарова, телеведущая Тина Канделаки, рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и многие другие.

Хештег, представляющий собой интерпретацию известной песни группы Queen, объясняется отсылкой к Russian Olympic Committee, сокращенно — ROC. Хештег в соцсетях запустила телеведущая Тина Канделаки.

В Токио россияне выступают как команда Олимпийского комитета России (ОКР, английское сокращение — ROC). Первая симфония Чайковского используется вместо гимна страны.