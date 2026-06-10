Ушедший из России производитель призвал немедленно прекратить зарядку одной модели

Chrysler объявил отзыв гибридных минивэнов Pacifica из-за риска возгорания аккумуляторов

Американский Chrysler, прекративший официальные продажи на российском рынке, объявил об отзыве 17 277 минивэнов Pacifica Hybrid 2020–2022 модельных годов. Причина — дефект элементов высоковольтной батареи, изготовленных на дополнительной линии LG Energy Solution, сообщает Carscoops.

В компании пояснили: элементы аккумуляторов могут разрушаться изнутри, что способно вызвать неконтролируемый саморазогрев и пожар. На данный момент известно о четырех подтвержденных возгораниях, связанных с батареями именно из этой партии. Владельцам рекомендовали немедленно прекратить зарядку автомобилей, парковать их на открытом воздухе и держать подальше от любых строений. Причина таких мер в том, что риск возгорания не привязан исключительно к зарядке или движению — опасность сохраняется и в неподвижном состоянии.

Для устранения проблемы дилеры обновят прошивку блока управления батареей, при необходимости заменят аккумуляторный блок. Клиентам, у которых на приборной панели появляются предупреждения о неисправности батареи, производитель пообещал неограниченную поддержку при замене.

Параллельно Chrysler совместно с LG Energy Solution продолжает расследование, но первопричина дефекта пока не установлена. Это подтверждают документы, направленные в Национальное управление безопасностью движения (NHTSA).

Ранее концерн Stellantis объявил об отзыве более 1,3 миллиона внедорожников и пикапов Jeep по всему миру из‑за риска возгорания. Владельцам Jeep Wrangler и Jeep Gladiator 2021–2025 модельных годов рекомендовано ставить машины вдали от зданий и других автомобилей, пока неисправность не будет устранена.