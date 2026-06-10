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10:13, 10 июня 2026Культура

Игоря Золотовицкого посмертно удостоили премии «ТЭФИ»

Заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого посмертно удостоили премии «ТЭФИ‑2026»
Ольга Коровина

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Заслуженный артист России, актер театра и кино, телеведущий и театральный педагог Игорь Золотовицкий посмертно удостоен звания лауреата Национальной телевизионной премии «ТЭФИ‑2026». Об этом пишет РИА Новости.

Золотовицкий получил награду в номинации «Лучший актер сериала» за роль в проекте «Улица Шекспира». Имя победителя со сцены объявил народный артист Сергей Гармаш, после чего зрители почтили память ушедшего актера.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января, ему было 64 года. Артист страдал от рака желудка. Известно, что ему резко стало хуже после курсов химиотерапии, он был подключен к аппарату ИВЛ.

Артист исполнил множество ярких ролей на сцене Московского художественного театра имени Чехова. Он играл в постановках режиссеров Владимира Машкова, Юрия Еремина, Сергея Пускепалиса и других. С 2013 года Золотовицкий являлся ректором Школы-студии МХАТ.

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