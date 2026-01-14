Умер актер Игорь Золотовицкий. Легенду МХАТа и звезду культовых сериалов любили миллионы россиян

Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий ушел из жизни в возрасте 64 лет

Заслуженный артист России, актер театра и кино, телеведущий и театральный педагог Игорь Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет.

«Сегодня не стало нашего ректора Игоря Яковлевича Золотовицкого. Скорбим и выражаем соболезнования его семье — жене Вере Харыбиной, сыновьям Алексею и Александру, а также всем родным и близким, всем, кто его любил», — сообщила Школа-студия МХАТ, ректором которой артист являлся с 2013 года.

Причиной смерти Золотовицкого стало онкологическое заболевание

Золотовицкий скончался из-за онкологического заболевания, актер страдал от рака желудка. Его трижды госпитализировали в конце 2025 года, а 10 января 2026-го он вновь попал в больницу с обострением болезни. Отмечалось, что артисту резко стало хуже после курсов химиотерапии, он был подключен к аппарату ИВЛ.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Известно, что спектакли с участием Золотовицкого отменяли за полтора месяца до его кончины. Состояние актера постепенно ухудшалось с осени. С ноября в МХТ имени Чехова были отменены пять показов постановки «Винни-Пуховские чтения», а также показ спектакля «Дом», где Золотовицкому отведена главная роль.

Золотовицкий исполнил более 80 ролей в кино и театре

В 1983 году Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ, где учился на курсе Виктора Монюкова. Вскоре он сам стал преподавателем, а в 2013 году получил должность ректора высшего учебного заведения.

Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий в роли Савватия Савельевича Гуски в сцене из спектакля «Блаженный остров» в театре Et Cetera в Москве.. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Артист исполнил множество ярких ролей на сцене Московского художественного театра имени Чехова. Он играл в постановках режиссеров Владимира Машкова, Юрия Еремина, Сергея Пускепалиса и других.

Среди спектаклей МХТ им. Чехова с участием Золотовицкого — «Мастер и Маргарита», «Чайка», «Сирано де Бержерак», «Последняя жертва»

Помимо работ в театре, актер известен по фильмам и сериалам «Марш Турецкого», «Каменская», «Люба, дети и завод», «Сыщики», «Быстрее, чем кролики», «Краткий курс счастливой жизни». В конце 1990-х Золотовицкий являлся режиссером-постановщиком популярного дог-шоу «Я и моя собака».

В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации. В 2020-м актер стал лауреатом премии «Фигаро» и заслуженным деятелем искусств РФ.