Раскрыто состояние Золотовицкого за полтора месяца до кончины

Shot: Спектакли с Золотовицким отменили за полтора месяца до смерти актера

Спектакли с участием заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого отменили за полтора месяца до его кончины из-за ухудшения состояния актера. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

С ноября в МХТ имени Чехова были отменены пять показов постановки «Винни-Пуховские чтения», в которой актер исполнял роль ведущего. Также не состоялся показ спектакля «Дом», где Золотовицкому отведена главная роль. Отмечается, что с осени состояние артиста, у которого был рак желудка, постепенно ухудшалось.

Ранее стало известно, что Золотовицкого трижды госпитализировали в конце 2025 года. 10 января 2026-го он вновь попал в больницу с обострением болезни. Актер, телеведущий и ректор Школы-студии МХАТ ушел из жизни утром 14 января, ему было 64 года.