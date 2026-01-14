Названа причина смерти Игоря Золотовицкого

Причиной смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого стала онкология

Заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался из-за онкологического заболевания. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, актер страдал от рака желудка. Сообщается, что Золотовицкого трижды госпитализировали в конце 2025 года. 10 января 2026-го он вновь попал в больницу с обострением болезни. Как отмечает Mash, артисту резко стало хуже после курсов химиотерапии, он был подключен к аппарату ИВЛ.

Золотовицкий ушел из жизни утром 14 января. Прославленному актеру театра и кино, телеведущему и театральному педагогу было 64 года.

