Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:48, 14 января 2026Культура

Названа причина смерти Игоря Золотовицкого

Причиной смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого стала онкология
Ольга Коровина

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался из-за онкологического заболевания. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, актер страдал от рака желудка. Сообщается, что Золотовицкого трижды госпитализировали в конце 2025 года. 10 января 2026-го он вновь попал в больницу с обострением болезни. Как отмечает Mash, артисту резко стало хуже после курсов химиотерапии, он был подключен к аппарату ИВЛ.

Золотовицкий ушел из жизни утром 14 января. Прославленному актеру театра и кино, телеведущему и театральному педагогу было 64 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ему надо больше, чем всем». Раскрыты новые детали конфликта Пригожина с Шойгу и Герасимовым из-за снарядов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    В России выросли продажи автомобилей российской сборки

    На Западе раскрыли «немыслимые» планы Европы в отношении России

    Появилось видео с показывающим средний палец Трампом

    Мужчина покормил домашнюю змею с рук и лишился пальца

    Российский хоккеист клуба НХЛ рассказал о поразившей его вещи в США

    Тимошенко отреагировала на обыски и предъявленное ей обвинение

    Алеся Кафельникова впервые снялась в рекламе иностранного бренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok