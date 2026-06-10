Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:20, 10 июня 2026Ценности

18-летняя дочь Алсу показала фото с выпускного

18-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова показала фото с выпускного в американской школе
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mikellaabramova

Младшая дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова показала фото с выпускного в элитной американской школе The Hun School of Princeton. Снимок появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

18-летняя наследница звезды предстала на размещенном снимке в белом мини-платье и красной мантии. В руках она держала конфедератку. Девушка нанесла макияж в нейтральных оттенках и сделала укладку с крупными локонами.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Ранее в июне младшая дочь Моники Беллуччи в шортах снялась для журнала. Манекенщица позировала в комплекте люксового бренда Miu Miu, который состоял из топа и коротких шортов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские регионы всю ночь отражали массированный налет беспилотников. Разрушен один из главных символов Севастополя

    Появились первые результаты поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    Российские производители косметики попросили о помощи

    Иран выступил с предупреждением после новых ударов США

    Названы четыре продукта для профилактики возрастной потери памяти

    Раскрыта сумма ущерба по делу задержанного в Москве мусорного монополиста

    Названы способы улучшить интернет дома

    В России начались продажи универсала Citroen

    18-летняя дочь Алсу показала фото с выпускного

    Россиянам назвали неочевидную причину бессонницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok