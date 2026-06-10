18-летняя дочь Алсу показала фото с выпускного

18-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова показала фото с выпускного в американской школе

Младшая дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова показала фото с выпускного в элитной американской школе The Hun School of Princeton. Снимок появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

18-летняя наследница звезды предстала на размещенном снимке в белом мини-платье и красной мантии. В руках она держала конфедератку. Девушка нанесла макияж в нейтральных оттенках и сделала укладку с крупными локонами.

Ранее в июне младшая дочь Моники Беллуччи в шортах снялась для журнала. Манекенщица позировала в комплекте люксового бренда Miu Miu, который состоял из топа и коротких шортов.

