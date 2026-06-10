Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:17, 10 июня 2026Силовые структуры

Мусорного монополиста задержали в Москве

В Москве задержали мусорного монополиста, недоплатившего налогов на 500 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

В Москве задержали главу компании «Экологистика» и монополиста в области обращения с отходами 39-летнего Рустама Кочесокова, недоплатившего налогов на 500 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным источника, Кочесоков заключал госконтракты на вывоз мусора из детских садов и больниц в Кабардино-Балкарии, а после искажал налоговую отчетность, чтобы занизить налоговые платежи. Схема состояла в использовании фирм-однодневок, через которые проводились фиктивные платежи, после эти отчеты подавались для получения вычетов по НДС.

Возбуждено уголовное дело, Кочесокову предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в Приморье начался суд над тремя жителями за хищение у бездомных выплат за участие в СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские регионы всю ночь отражали массированный налет беспилотников. Разрушен один из главных символов Севастополя

    Появились первые результаты поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    Российские производители косметики попросили о помощи

    Иран выступил с предупреждением после новых ударов США

    Названы четыре продукта для профилактики возрастной потери памяти

    Раскрыта сумма ущерба по делу задержанного в Москве мусорного монополиста

    Названы способы улучшить интернет дома

    В России начались продажи универсала Citroen

    18-летняя дочь Алсу показала фото с выпускного

    Россиянам назвали неочевидную причину бессонницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok