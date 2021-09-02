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Лавров предупредил о попытках США выкрасть российских спортсменов

Лавров: США могут выкрасть российских спортсменов под предлогом допинговых нарушений
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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

США могут попытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой для себя, под предлогом допинговых нарушений. Об этом заявил глава МИД России и член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Я не исключаю, что так же как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнования», — заявил Лавров.

Министр отметил, что российское государство продолжит как искоренять допинговые нарушения в спорте, так и бороться с произволом против российских спортсменов на международной арене. Он подчеркнул, что антидопинговую систему «приватизировали» страны Запада — хотя они при этом не составляют большинство населения планеты.

Допинговый скандал в российском спорте произошел в 2015 году: тогда отечественные легкоатлеты были уличены в массовых нарушениях антидопинговых правил. WADA провело расследование, в ходе которого выяснилось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) скрывало факты применения допинга российскими атлетами. Затем скандал затронул и другие виды спорта, в результате часть отечественных атлетов не попала на Олимпиаду-2016, а на Игры-2018 отправилась команда «Олимпийских атлетов из России», флаг и гимн страны попали под запрет. На Олимпиаде в Токио российские спортсмены также находились без права использовать национальный гимн и флаг.

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