Россиянам назвали неочевидную причину бессонницы

Сомнолог Калинкин заявил, что успокаивающие чаи могут вызывать бессонницу

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неочевидную причину бессонницы. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Калинкин пояснил, что нарушения сна могут быть вызваны успокаивающими чаями. Он отметил, что в их состав входят травы, оказывающие на организм тонизирующее действие, из-за чего после употребления такого напитка человек скорее чувствует бодрость, чем расслабление. К таким травам сомнолог отнес в том числе мелиссу.

«Чай продается для того, чтобы у человека повысился тонус, чтобы у него было хорошее настроение. А вы думаете, что это успокоительное», — обратился врач к россиянам.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал неожиданный способ, помогающий бороться с бессонницей. Он рассказал, что с нарушениями сна можно справиться, включив в рацион гречку.