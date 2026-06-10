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10:19, 10 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали неочевидную причину бессонницы

Сомнолог Калинкин заявил, что успокаивающие чаи могут вызывать бессонницу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yoshi.Yu / Shutterstock / Fotodom

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неочевидную причину бессонницы. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Калинкин пояснил, что нарушения сна могут быть вызваны успокаивающими чаями. Он отметил, что в их состав входят травы, оказывающие на организм тонизирующее действие, из-за чего после употребления такого напитка человек скорее чувствует бодрость, чем расслабление. К таким травам сомнолог отнес в том числе мелиссу.

«Чай продается для того, чтобы у человека повысился тонус, чтобы у него было хорошее настроение. А вы думаете, что это успокоительное», — обратился врач к россиянам.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал неожиданный способ, помогающий бороться с бессонницей. Он рассказал, что с нарушениями сна можно справиться, включив в рацион гречку.

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