Врач раскрыл неожиданный способ избавиться от бессонницы

Врач Агапкин заявил, что употребление гречки помогает побороть бессонницу

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл неожиданный способ избавиться от бессонницы. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что употребление гречки поможет побороть расстройство сна. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли гречка помогает бороться с бессонницей, ответила отрицательно. Агапкин опроверг утверждение женщины. «На самом деле, конечно, да. Потому что гречка — один из продуктов, богатых магнием, а магний положительно влияет на сон», — объяснил медик.

Ранее врач общей практики Александр Мясников и сомнолог Александр Калинкин рассказали, что недостаток сна также может привести к раку. Онкологические болезни, по словам медиков, имеют тесную связь с иммунной системой.

До этого Агапкин назвал возможную причину бессонницы. Он объяснил, что к отсутствию сна могут приводить проблемы с почками.