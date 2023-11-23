Врач раскрыл неочевидную причину бессонницы

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неочевидную причину бессонницы. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что к отсутствию сна могут приводить проблемы с почками. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал, что бессонница может быть симптомом заболевания почек. «Заболевания почек могут проявляться совершенно разными симптомами, особенно когда дело касается хронической болезни почек или хронической почечной недостаточности», — объяснил медик.

По словам врача, признаками проблем с почками также могут быть снижение уровня гемоглобина и головные боли. «Хроническая почечная недостаточность себя проявляет совершенно фантастическим набором признаков, на первый взгляд, никак не связанным с почками, в том числе бессонницей», — пояснил он.

Ранее врач-гепатолог Павел Богомолов рассказал, что бессонница может возникать из-за проблем с печенью.