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10:25, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

Врач назвал неожиданную причину бессонницы

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Врач-гепатолог, кандидат медицинских наук Павел Богомолов в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл, что бессонница может возникать из-за проблем с печенью. Выпуск, в котором специалист назвал эту неожиданную причину нарушений сна, доступен на платформе «Смотрим».

Богомолов заявил, что в случае, если функции печени нарушены, то токсины, которые должны нейтрализоваться органом, попадают в кровь. По его словам, такое состояние называется печеночной энцефалопатией. Как уточнил врач, при этом синдроме наблюдается нарушение функций головного мозга.

«Одним из проявлений этого (...) состояния является бессонница ночью и сонливость днем», — сказал Богомолов. Специалист добавил, что проблемы с печенью можно распознать, сделав УЗИ и эластометрию. Последнее исследование позволяет выявить цирроз печени на ранней стадии.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал неочевидный способ побороть бессонницу. Он заявил, что часто причиной нарушения сна становится снижение уровня глюкозы. Чтобы его поднять, специалист порекомендовал россиянам употреблять мед. По его словам, это поможет заснуть быстрее.

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      Мария Большакова
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