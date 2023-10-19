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09:20, 19 октября 2023Интернет и СМИ

Врач раскрыл неочевидный способ борьбы с бессонницей

Фото: Zohre Nemati / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл россиянам неочевидный способ борьбы с бессонницей. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рекомендовал есть мед, чтобы засыпать быстрее. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Часто причина бессонницы — это снижение уровня глюкозы в крови, особенно если человек не поел, поужинал достаточно рано», — объяснил специалист.

По словам врача, снижение уровня глюкозы в крови приводит к повышению концентрации адреналина. «Организм таким образом пытается добыть глюкозу, и это может приводить к бессоннице», — добавил он.

Медик заявил, что справиться с бессонницей помогает мед. «Мед содержит сахара, которые быстро усваиваются в виде чистой глюкозы; содержит сахара, которые усваиваются медленнее в виде фруктозы и сахарозы, и обеспечивает закрытие этого углеводного окошка, и человеку легче уснуть», — отметил специалист.

Ранее Агапкин развеял распространенный миф о сне. Медик назвал заблуждением мнение о том, что спать без подушки полезно. Он также предупредил, что сон без подушки приводит к неправильному загибу шеи.

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    Олег Давыдов
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