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10:36, 3 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о связи недостатка сна и развития рака

Врачи Мясников и Калинкин заявили, что недостаток сна может привести к раку

Фото: Matheus Vinicius / Unsplash

Врач общей практики Александр Мясников и сомнолог Александр Калинкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявили, что недостаток сна может привести к появлению онкологических заболеваний. Выпуск, в котором врачи предупредили о связи нарушенного сна и развития рака, доступен на платформе «Смотрим».

«Сейчас все больше и больше данных, которые говорят о том, что есть связь между отдельными видами нарушения сна и риском развития онкологических заболеваний», — рассказал Калинкин. Мясников добавил, что при проблемах со сном нарушается выработка мелатонина, а его дефицит может быть фактором риска для развития различных видов онкологических заболеваний.

«Сон и иммунитет — это синонимы, то есть от того, как человек спит, от качества его сна во многом зависит иммунитет», — подчеркнул сомнолог. Онкологические болезни, по его словам, имеют тесную связь с иммунной системой. «Поэтому действительно многие нарушения сна (...) приводят к риску возникновения онкологических заболеваний», — заключил врач.

Ранее врач Сергей Агапкин назвал возможную причину бессонницы. Он заявил, что к отсутствию сна могут приводить проблемы с почками.

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      Олег Давыдов
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