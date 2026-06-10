Миллиардер решил изменить 200-летний закон и лишить детей наследства

Французский миллиардер Стерин захотел лишить детей наследства

Миллиардер из Франции захотел лишить детей наследства и изменить ради этого 200-летний закон времен Наполеона. Об этом пишет Daily Mail.

Проживающий в Бельгии 52-летний бизнесмен Пьер-Эдуар Стерин высказался по поводу законов о наследовании во время заседания Сената Франции, в котором он участвовал по видеосвязи. У Стерина пятеро детей, однако он не хочет оставлять им наследство. «Я не хочу испортить жизнь своим детям, не собираюсь давать им ни цента. Начать жизнь с нуля — это настоящая свобода», — заявил миллиардер.

Согласно Кодексу Наполеона, принятому в 1804 году, дети являются так называемыми гарантированными наследниками. Трое и более детей имеют право на треть имущества родителей. «Я считаю, что каждый должен сам решать, как поступить со своим имуществом. Я бы хотел передать свое состояние на благотворительность», — сказал Стерин.

Стерин создал компанию Smartbox, торгующую популярными в Европе подарочными сертификатами. Его личное состояние оценивается в 1,4 миллиарда евро (119,7 миллиарда рублей).

Миллиардер известен ультраправыми взглядами. В Сенате он давал показания по своему проекту Périclès («Перикл»), созданного для продвижения правой повестки во Франции. Сенаторы подозревают Стерина в попытке финансировать политические силы, что запрещено законом.

Ранее сообщалось, что в Великобритании миллионерша лишила сына наследства. Она оставила его без денег за измены жене.