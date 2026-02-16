Реклама

05:07, 16 февраля 2026

Миллионерша лишила сына 526 миллионов рублей из-за измены жене

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Hannah McKay / Reuters

Житель Великобритании Гэри Макдугалл обратился в суд, чтобы оспорить завещание матери, которая оставила его без многомиллионного наследства. Об этом пишет Daily Mail.

70-летний мужчина рассчитывал, что после смерти матери — Джин Макдугалл — в апреле 2020 года он получит около пяти миллионов фунтов стерлингов (526 миллионов рублей). Однако миллионерша лишила сына какой-либо доли наследства в последнем завещании, которое составила в 2011 году. Родственники уверены, что таким образом она хотела наказать его за измену жене.

Гэри признал, что в 2008 году его действительно уличили в неверности, и мать была им недовольна. Однако мужчина напомнил, что после этого инцидента Джинн в том же году также составляла завещание, в котором распределяла средства равномерно между ним, его сестрой Сандрой Томас и ее мужем Ллойдом Томас. «Если бы она злилась на меня, она бы сказала мне об этом прямо. Она бы не стала молчать», — объяснил Гэри. Он уверен, что на решение матери повлияла его сестра.

Тем не менее адвокаты супругов Томас предположили, что со временем Джин могла изменить отношение к сыну. Они отметили, что она всегда была близка с дочерью — главным бенефициаром ее наследства, в то время как их отношения с Гэри были напряженными. Кроме того, к 2011 году мужчина уже владел целым семейным бизнесом и несколькими объектами недвижимости родителей.

В ответ Гэри обвинил сестру и ее мужа в том, что они неправомерно использовали средства Джин. Выяснилось, что супруги потратили на личные нужды около 1,6 миллиона фунтов стерлингов (168 миллионов рублей) стерлингов, пока она была еще жива.

Сандра и Ллойд признались в растратах, но заявили, что не считают их незаконными. По их словам, эти деньги все равно перешли бы к ним. Суд продолжается.

Ранее сообщалось, что бывшая уборщица известного британского бизнесмена выиграла суд против его сына за наследство в 43 миллиона фунтов стерлингов. В последние годы жизни миллионер часто конфликтовал с сыном, поэтому решил его обделить деньгами.

