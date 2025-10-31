Из жизни
09:08, 31 октября 2025Из жизни

Знаменитый бизнесмен женился на уборщице и оставил ей 4,5 миллиарда рублей

Британский бизнесмен Ричард Скотт женился на уборщице и оставил ей £43 миллиона
Никита Савин
Никита Савин

Фото: TorriPhoto / Shutterstock / Fotodom

Бывшая уборщица известного британского бизнесмена выиграла суд против его сына за наследство в 43 миллиона фунтов стерлингов (4,5 миллиарда рублей). Об этом сообщает Daily Mirror.

81-летнего Ричарда Скотта не стало в 2018 году. Мужчина прославился в Великобритании, организовывая крупные ярмарки, на которых люди продавали ненужные им вещи из багажников своих автомобилей. Самые известные распродажи проходили на его ферме в графстве Чешир. Там же Скотт снимал реалити-шоу, посвященное своему бизнесу. В 2016 году пожилой мужчина, у которого было 19 детей, женился на своей уборщице Дженнифер.

Вскоре после этого он исключил из завещания своего любимого сына Адама, и большая часть наследства досталась Дженнифер. В начале 2025 года Адам подал в суд, утверждая, что отец был не в своем уме, когда принимал эти решения, из-за заболевания головного мозга. 62-летний сын бизнесмена, который на два года старше мачехи, заявил, что положил жизнь, работая в бизнесе отца, и тот обещал оставить все ему.

При этом адвокаты Дженнифер утверждали, что, хотя ее муж в последние годы страдал дегенеративным заболеванием мозга, он осознавал, что делал. Кроме того, его отношения с сыном разладились и они часто конфликтовали. Именно поэтому, он решил оставить большую часть наследства супруге. Защита женщины также отметила, что во владение Адама и так перешло имущество отца на сумму более 10 миллионов фунтов стерлингов (более одного миллиарда рублей).

В итоге суд встал на сторону Дженнифер. Также отмечается, что из 19 детей Ричарда Скотта только трое упомянуты в завещании.

В октябре 2024 года сообщалось, что индийский промышленник Ратан Тата завещал большую часть своего состояния слугам и псу. Состояние предпринимателя оценивалось в 10 миллиардов рупий (девять миллиардов рублей).

    Все новости