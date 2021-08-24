Третьяк оценил влияние политических взглядов Панарина на его участие в сборной

Владислав Третьяк: политические взгляды Панарина не повлияют на его приглашение в сборную

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подчеркнул, что политические взгляды форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина не повлияют на решение тренерского штаба сборной страны о включении его в состав команды на Олимпиаду-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам функционера, в команде будут играть сильнейшие хоккеисты вне зависимости от их отношения к политике. «Взгляды на политику — личное дело каждого. Но раз Панарин самый сильный, то должен помочь команде. Мне нужно радовать российских болельщиков результатом», — дал свою оценку Третьяк.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Решение об участии в ней хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где выступает Панарин, пока не принято. Прошлую Олимпиаду представители лиги пропустили.

Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. Он известен критикой российских властей.